Волна тепла и солнца придет в Петербург в выходные

Тепло и солнце придут в Петербург в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди выходные, которые порадуют жителей Санкт-Петербурга не только тем, что можно будет отдохнуть, но и прекрасной погодой. В город идет волна тепла и солнца. Как рассказал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, уже в утренние часы в четверг, 28 октября 2021 года, температурный фон превысил показатели нормы на 1 градус. В выходные будет еще теплее.

- Дождливо и облачно будет в пятницу, 29 октября. Но с небольшими прояснениями. Причем, в основном дожди будут идти в ночное время. В выходные уже будет преимущественно сухо и солнечно, - рассказал синоптик.

Так, в субботу и воскресенье, 30 и 31 октября, в Петербурге ожидается отличная погода для поездки за город или просто прогулок по Северной столице. В ночное время температура воздуха будет в пределах 5-8 градусов тепла, а днем поднимется до плюс 11-13 градусов.

Добавим, что начало ноября также будет теплым, однако погода станет уже более неустойчивой.