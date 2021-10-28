Ноябрь в Петербурге начнется с очень теплой погоды

Ноябрь в Петербурге начнется с теплой погоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий осенний месяц уже на носу, однако судя по погоде за окном в Санкт-Петербурге, так и не скажешь. Ноябрь 2021 года в Северной столице начнется очень тепло. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

- Сейчас для конца октября в Петербурге очень теплая погода. Обычно в это время температура уже стремится к нулю. Как правило, в начале ноября заканчивается метеорологическая осень и наступает метеорологическая зима. Но в этом году волна тепла очень интенсивная и отменяет климатические устои, - отметил Старков.

Последние октябрьские выходные ожидаются сухими и солнечными, до плюс 11-13 градусов. И начало ноября станет продолжением этой теплой волны. Однако ожидается и колебание этой волны. Как пояснил синоптик, погода будет "скакать" от плюс 6-7 градусов, до плюс 10 градусов в некоторые дни.