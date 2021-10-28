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Общество28 октября 2021 15:42

Уникальная экотропа появилась в Приморском районе Петербурга

Маршрут расположился вдоль реки Глухарки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На берегу реки Глухарки в Петербурге появилась уникальная экотропа

На берегу реки Глухарки в Петербурге появилась уникальная экотропа

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появилась уникальная экотропа. Она расположилась в Приморском районе города на берегу реки Глухарки в сквере на Шуваловском проспекте. Тропа переходит от пешеходных маршрутов и даже проходит над водой. Об Этом в Смольном рассказали 28 октября 2021 года.

- Петербуржцы высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию, - отметил губернатор Александр Беглов.

Во время благоустройства территории были сохранены березы, а также посажены новые плакучие ивы, рябины, черемуха, сирень и многие другие деревья. Также там появились беседки со скамьями-качелями, видовые площадки. Для детей установили игровую площадку, а для взрослых инфраструктуру, чтобы заниматься спортом.