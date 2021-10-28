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Общество28 октября 2021 18:02

У метро «Приморская» снова открылся шатер вакцинации

Он будет работать до наступления заморозков или снижения уровня заболеваемости
Никита НЕСТЕРОВ
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У станции метро «Приморская» снова открылся шатер вакцинации.

У станции метро «Приморская» снова открылся шатер вакцинации.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце октября у станции метро «Приморская» снова открылся шатер вакцинации. Поводом послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, а также рост числа желающих привиться.

- Шатер закрылся еще 30 сентября, но конструкцию разобрать не успели. Учитывая текущую ситуацию, когда Родина в опасности, и теплую погоду, было приятно решение вновь организовать пункт вакцинации. Как долго будет работать шатер, сказать пока не можем. Либо до холодов, либо пока ситуация с заболеваемостью значительно не улучшится, - рассказали «Комсомольской правде» в администрации Василеостровского района.

Собеседник также добавил, что количество пунктов вакцинации на острове постоянно увенчивается. В частности, только что два прививочных кабинета открылись в стоматологических поликлиниках.