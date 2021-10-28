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Общество28 октября 2021 20:21

Депутаты ЗакСа Петербурга создадут рабочую группу для обсуждения закона об иноагентах среди СМИ

Об этом сообщил новый спикер парламента Александр Бельский
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские депутаты создадут рабочую группу по обсуждению возможных изменений в законе об иноагентах.

Петербургские депутаты создадут рабочую группу по обсуждению возможных изменений в законе об иноагентах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга намерены создать рабочую группу по обсуждению вопросов совершенствования закона об иноагентах среди СМИ. Об этом главным редакторам городских изданий сообщил спикер парламента Александр Бельский. Глава ЗакСа согласился, что в существующем законе есть неоднозначные моменты, но заверил, что парламент будет открыт для комфортной работы всех СМИ.

- Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент. Любые препоны, которые будут мешать нам взаимодействовать, мы будем убирать, - отметил Бельский в разговоре с журналистами.

Кроме этого председатель парламента пообещал наладить связь между народом и депутатами, в том числе благодаря скорейшему открытию приемных в разных округах Северной столицы. График работы таких мест сейчас вовсю разрабатывают.