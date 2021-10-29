Петергоф откроет дополнительные музеи на время локдауна в Петербурге

В Петергофе откроются дополнительные музеи в нерабочие дни в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петергофе на время нерабочих дней, которые вводятся в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года откроют дополнительные музеи для жителей и гостей города. Посещать их можно будет только в маске, а также при наличии QR-кода. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- Каждый день, кроме 1 ноября, в Петергофе будут открыты Большой петергофский дворец, музей "Особая кладовая", дворец "Марли", а также проект "Государевы потехи", - рассказали в музее.

Екатерининский корпус дворца "Монплезир" можно будет посетить в любой день, кроме 4 ноября. Кроме того, ежедневно, кроме 1 ноября, будут доступны дворец "Коттедж" в Александрии и дворец Петра Великого в Стрельне.

Каждый день, кроме 2 ноября, будут открыты Большой Меньшиковский дворец и зимняя церковь дворца в Ораниенбауме.

По субботам и воскресеньям в период локдауна будут открыты Банный корпус дворца "Монплезир", Фермерский дворец, телеграфная станция в Александрии и "Картинный дом" в Ораниенбауме.