Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку в Петербурге

Водитель изнасиловал пассажирку маршрутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку. Инцидент произошел в десятом часу вечера 27 октября 2021 года в маршрутном такси №94, когда женщина, ничего не подозревая, села в транспорт, чтобы доехать с работы до дома. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- О произошедшем в полицию заявила знакомая пострадавшей. Она пояснила, что ее 44-летняя приятельница возвращалась с работы домой. Женщина села в маршрутное такси, где находилась в салоне одна, - сообщил источник.

Маршрутка поехала, однако, в какой-то момент водитель заблокировал двери и свернул с маршрута. Он увез женщину в сторону станции метро "Лесная", припарковался где-то за гаражами, после чего напал на пассажирку и изнасиловал ее.

Пострадавшая запомнила, что водитель был азиатской внешности. На данный момент полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.