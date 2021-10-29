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Происшествия29 октября 2021 9:05

Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку в Петербурге

Мужчина заблокировал двери и увез женщину за гаражи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель изнасиловал пассажирку маршрутки в Петербурге

Водитель изнасиловал пассажирку маршрутки в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку. Инцидент произошел в десятом часу вечера 27 октября 2021 года в маршрутном такси №94, когда женщина, ничего не подозревая, села в транспорт, чтобы доехать с работы до дома. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- О произошедшем в полицию заявила знакомая пострадавшей. Она пояснила, что ее 44-летняя приятельница возвращалась с работы домой. Женщина села в маршрутное такси, где находилась в салоне одна, - сообщил источник.

Маршрутка поехала, однако, в какой-то момент водитель заблокировал двери и свернул с маршрута. Он увез женщину в сторону станции метро "Лесная", припарковался где-то за гаражами, после чего напал на пассажирку и изнасиловал ее.

Пострадавшая запомнила, что водитель был азиатской внешности. На данный момент полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.