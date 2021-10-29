Часы Фаберже с мрачной историей выставили на аукцион за 40 миллионов рублей

Редчайшие часы Фаберже оценили в 40 миллионов рублей. Фото: litfund.ru

Редчайшие настольные часы работы Раппопорта из петербургской мастерской ювелирного дома Фаберже выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Но астрономическая стоимость лота еще может вырасти в ходе торгов.

- Часы каминные. Санкт-Петербург: Мастерская Ю.А. Раппопорта, фирма К. Фаберже, 1904-1908 гг. Серебро, эмаль, мраморовидная яшма; литье, чеканка, вальцовка, монтировка, гильошинирование, эмальерные работы, работы по камню. Клейма: Петербургского окружного пробирного управления с инициалами управляющего Александра Романова, клеймо «88», именник мастера Ю. Раппопорта «I.P.». В музейных собраниях России часы Раппопорта единичны, - сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Сами часы небольшие - всего около 30 сантиметров высотой, но за ними стоит огромная и трагическая история дворянского рода Тарновских, у потомков которых и выкупили предмет обихода.

Жена графа Василия Тарновского «черная вдова» Мария Николаевна, как гласит история. была роковой женщиной, имела много любовников, которые ради нее бросали семьи, влезали в долги., шли на убийства и самоубийства. На «ее» счету как минимум две дуэли и три смерти.

Сами торги по общей теме «Императорская Россия: война и революция» состоятся 11 ноября. Ставок на часы за 40 миллионов рублей пока нет.