Неадекватный мужчина угрожал взорвать дом в Петербурге из-за ревности к жене Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ревнивый мужчина угрожал взорвать дом, засомневавшись в верности супруги. В ночь на 26 октября 2021 года в полицию поступило сообщение от неизвестного человека, который заявил, что уже включил газ и вскоре дома на проспекте Энергетиков взлетит на воздух. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место сразу приехала полиция. В квартире дома 28/6 по проспекте Энергетиков был задержан подозреваемый, - рассказал источник.

Подозреваемым оказался 47-летний безработный мужчина. Он объяснил, что угроза была ложной. Он просто устроил истерику на почве ревности к жене.

На ревнивца возбудили уголовное дело, а также избрали ему меру - подписку о невыезде. Известно, что ранее он также трижды был судим.