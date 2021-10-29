Новые правила проверки QR-кодов ввели в Петербурге

Смольный обновил правила проверки QR-кодов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный установил новые правила проверки QR-кодов и других документов для пропуска в общественные места. Так, начиная с 30 октября 2021 года в городе для прохода в театры, магазины, гостиницы, бассейны и многое другое потребуется подтверждение о иммунизации.

- Для заселения в гостиницы, санатории и дома отдыхов можно предъявлять ПЦР-тест. Важно, что он потребуется не только взрослым, но и детям, - говорится в постановлении правительства.

Иностранные граждане могут посещать общественные места со справкой, подтверждающей вакцинацию сертифицированным в России препаратом.

Жители города старше 60 лет смогут сертификат о вакцинации или перенесеннои болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или мед. организации.