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Общество29 октября 2021 14:04

Новые правила проверки QR-кодов ввели в Петербурге

Детям теперь потребуются ПЦР-тесты, а пенсионеры смогут пользоваться бумажными справками
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный обновил правила проверки QR-кодов в Петербурге

Смольный обновил правила проверки QR-кодов в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный установил новые правила проверки QR-кодов и других документов для пропуска в общественные места. Так, начиная с 30 октября 2021 года в городе для прохода в театры, магазины, гостиницы, бассейны и многое другое потребуется подтверждение о иммунизации.

- Для заселения в гостиницы, санатории и дома отдыхов можно предъявлять ПЦР-тест. Важно, что он потребуется не только взрослым, но и детям, - говорится в постановлении правительства.

Иностранные граждане могут посещать общественные места со справкой, подтверждающей вакцинацию сертифицированным в России препаратом.

Жители города старше 60 лет смогут сертификат о вакцинации или перенесеннои болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или мед. организации.