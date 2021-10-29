Строительство метро возобновилось в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» заключил контракт со Смольным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возобновилось строительство подземки. Компания «Метрострой Северной столицы», которой на 65 процентов владеет город, 29 октября заключила контракт с властями Петербурга, что позволит ей приступить к работам.

- Строительство продолжится пока на двух линиях: Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной. Специалисты приступят к работам на 37 объектах. Сумма контракта составила. 602,7 миллиарда рублей, - сообщил собеседник «Комсомольской правды».

Добавим, что «Метрострой Северной столицы» планирует построить 12 станций к 2032 году. Однако это получится сделать при достаточном финансировании. Также вторыми вестибюлями обзаведутся станции «Балтийская» и «Василеостровская».