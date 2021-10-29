Смольный вычеркнул книжные магазины из списка разрешенных во время локдауна в Петербурге

Книжные магазины не будут работать в локдаун в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Книжные магазины все же не смогут работать во время локдауна в Санкт-Петербурге. Смольный вычеркнул книжные магазины, а также канцелярские из списка необходимых непродовольственных товаров. Об этом 29 октября 2021 года сообщили в книжном магазине "Подписные издания".

- С субботы мы все-таки закрываемся на локдаун. Книги и канцелярские товары исключили из списка непродовольственных товаров первой необходимости, в который они были добавлены два часа назад, - рассказали в магазине.

Однако магазины смогут работать на доставку. Также, согласно распоряжению Смольного, магазины, которые расположены не в торговых центрах, могут работать при условии, что посетителей не будет в торговом зале. Грубо говоря - на выдачу.

Напомним, что в Петербурге локдаун будет длиться с 30 октября по 30 ноября.