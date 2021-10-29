Траволаторы запустили на станции метро «Беговая» после двух лет простоя

Ходить по ступенькам на "Беговой" приходится и сейчас. Фото: Артем КИЛЬКИН

Свершилось! Траволаторы на станции метро «Беговая» снова работают после более чем двухлетнего простоя. Читатели «КП-Петербург» сообщили, что днем 20 октября, за день до означенного ранее срока, механизмы все же запустили. Но есть несколько «но».

- Да, с нашей помощью запущены две ленты траволатора - одна вверх, другая вниз с правой стороны от выходы из вестибюля. «Метрополитен» сам на свои деньги и своими силами привел механизмы в порядок. С левой стороны это должен сделать «Метрострой» в рамках гарантийных обязательств. Вообще он должен был отремонтировать оба траволатора. Они обещают, но сроков не ставят, - рассказала «Комсомольской правде» представитель подземки Юлия Шавель.

Напомним, что проблемы с траволаторами на «Беговой» начались почти сразу после открытия в 2018 году. Стация успела «отработать» период чемпионата мира по футболу, а потом посыпались недоделки. Постоянно происходили протечки, а траволаторы ломались.

Их ремонтировали, запускали и снова отправляли на ремонт. С зимы 2019 года механизмы не работали. Летом 2021 года в Смольном пообещали запустить траволаторы к 30 октября и метрополитен успел на день раньше.

А вот когда начнет работать второй механизм, слева от выхода, пока никто не знает - «Метрострой» практически прекратил свое существование и не в состоянии исполнять обязательства.