Мобильный пункт вакцинации в Мурино не успел принять всех желающих

Число вакцинировавшихся жителей в 47-м регионе прирастает на одну-две тысячи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Длинная очередь выстроилась вечером 29 октября к мобильному пункту вакцинации у станции метро «Девяткино» в городе Мурино. Жители решили привиться в последний день перед локдауном, только вот не все успели до закрытия выездного кабинета Токсовской больницы. Всего за полчаса до окончания работы в очереди стояло около 30 человек.

- Принимают до семи без записи. На следующей неделе работать не будут. Очень хотел успеть сегодня, но, скорее всего, уже не выйдет, - вздыхает мужчина в конце очереди.

Еще одна женщина, уже отчаявшись, попыталась узнать у коллег по несчастью, где можно будет привиться в Мурино на следующей день.

Собеседник «Комсомольской правды» в Комитете по здравоохранению Ленинградской области отметил, что в последнее время число вакцинировавшихся жителей в 47-м регионе прирастает на одну-две тысячи.

Также количество желающих сделать прививку от коронавируса увеличилось и в Петербурге. По сообщению городского Комздрава, Северная столица 29 октября побила рекорд по количеству вакцинировашихся.