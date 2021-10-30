Бары на Думской улице продолжают работать во время локдауна в Петербурге

Бары на Думской продолжили работать в Петербурге, несмотря на локдаун. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бары на Думской улице в Петербурге продолжили работу, несмотря на локдаун в городе, который официально начался с полуночи 30 октября. Об этом сообщают журналисты «Комсомолки» с места событий. Напомним, по 7 ноября в Северной столице объявили нерабочие дни, касающиеся и увеселительных заведений. Но, судя по всему, владельцам баров и ресторанов все равно на здоровье горожан.

Бары и рестораны должны были закрыться после полуночи по закону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горе-предприниматели не боятся штрафов и возможного закрытия. А зря – полиция и Роспотребнадзор начали навещать нарушителей коронавирусного режима.

Десятки рейдов сегодня проводят на ресторанных улицах Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Заведения открыты, внутри полно народа. Ни о какой санитарной дистанции и масках речи не идет. Сотрудники заявляют, что будут работать до утра. Между тем по городу ходят проверки – комитет по контролю за имуществом, Роспотребнадзор и полиция, - передает журналист «КП-Петербург» с места.

Молодежи все равно на ковидные требования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжит следить за кутежом до утра. Большой репортаж появится на нашем сайте к утру субботы.