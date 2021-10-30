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Происшествия30 октября 2021 11:55

Штукатурка обрушилась с фасада доходного дома на Литейном проспекте в Петербурге

Часть дома и тротуара теперь огорожены
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Штукатурка обвалилась с доходного дома в центре Петербурга

Штукатурка обвалилась с доходного дома в центре Петербурга

Фото: Лилия КОЗЛОВА

В очередной раз в центре Санкт-Петербурга произошло падение штукатурки. На этот раз огромный кусок облицовки рухнул с доходного дома 35 по Литейному проспекту. Это произошло утром в субботу, 30 октября 2021 года.

- Да, кусок штукатурки упал. Никто не пострадал, - рассказал корреспонденту "КП-Петербург" рабочий.

Тротуар оказался заблокирован

Тротуар оказался заблокирован

Фото: Лилия КОЗЛОВА

"Дыра" на фасаде дома оказалась шириной около метра. Все куски штукатурки разбились об асфальт и завалили пешеходную часть, одну полосу проезжей части. Оказался практически заблокирован вход в арку, где находятся парадные жилого дома.

На данный момент на месте уже работает альпинист, который занимается сколом остатков штукатурки, которые тоже находятся под угрозой обвала.

Доходный дом на Литейном 35 был построен в первой половине 19 века, в начале 20 века капитально перестроен архитектором Котовичем. Здание находится под охраной КГИОП.

Штукатурка обвалилась с доходного дома на Литейном проспекте