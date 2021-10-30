Огромные очереди выстроились в Кунсткамеру в первый день локдауна в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в первый день локдауна огромная очередь выстроилась в Кунсткамеру. С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Северной столице из мест культуры, отдыха и развлечений остались открыты только музеи и театры, поэтому горожане ринулись окультуриваться.

- Допуск в музей возможен только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе от вакцинации. Просьба приобретать билеты в музей по сеансам только на официальном сайте и кассах музея, - сообщили в Кунсткамере.

Несмотря на то, что горожанам рекомендовали оставаться дома во время локдауна, в музей с самого утра стоят очереди. Перед входом в ожидании постоянно находятся по 20-30 человек.

Охранник на входе проверяет у всех QR-коды. А вот паспорта при этом не спрашивают, лишь уточняя у посетителя инициалы.