Человека застрелили в Шушарах в Петербурге

В Шушарах с погоней застрелили человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Шушарах в Санкт-Петербурге застрелили человека. Все произошло вечером 30 октября 2021 года. Свидетелями стрельбы стали местные жители, которые рассказали об этом в социальных сетях.

- Трое мужчин бежали за погибшим, в итоге он, когда бежал сломал упал и слома логу, и один из них выстрелил пять раз.Приехала скорая, в тот момент он ещё был жив. Его перемотали жгутами, но это не помогло, он скончался от глубоких ранений и потери крови, - рассказали очевидцы.

Другие рассказали, что за мужчиной гнались полицейские. Сначала они кричали, чтобы мужчина остановился, сделали предупредительные выстрелы в воздух, после уже в убегавшего.

- Полицейские бежали, кричали, а потом стреляли, всё прямо под окном, как в боевике. Теперь с фонариками ходят, гильзы ищут. Лентой обмотали, оцепление поставили, а он лежит, - рассказала местная жительница.

На данный момент информация о произошедшем устанавливается.