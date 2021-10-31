«Спутник Лайт» больше нельзя выбирать для первичной вакцинации в Петербурге

На сегодняшний день «Спутник Лайт» - единственная зарегистрированная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге больше нельзя выбрать «Спутник Лайт», чтобы сделать прививку от коронавируса впервые. Отныне единственный зарегистрированный на данный момент в России однокомпонентный препарат будет использоваться только для ревакцинации. Исключение - если человек уже переболел «ковидом». Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению.

- Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава, вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее любой вакциной для профилактики COVID-19, - уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала, что после введения в Петербурге жесткого «антиковидного» режима горожане чуть ли не каждый день начали ставить рекорды по вакцинации. На данный момент прогнозы специалистов скорее оптимистичные: такими темпами мы вполне можем нарастить коллективный иммунитет до нужных показателей уже к середине-концу декабря.