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Общество31 октября 2021 16:06

«Спутник Лайт» больше нельзя выбирать для первичной вакцинации в Петербурге

Теперь однокомпонентная вакцина будет доступна для тех, кто либо вакцинировался ранее, либо успел переболеть COVID-19
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
На сегодняшний день «Спутник Лайт» - единственная зарегистрированная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса.

На сегодняшний день «Спутник Лайт» - единственная зарегистрированная в России однокомпонентная вакцина от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге больше нельзя выбрать «Спутник Лайт», чтобы сделать прививку от коронавируса впервые. Отныне единственный зарегистрированный на данный момент в России однокомпонентный препарат будет использоваться только для ревакцинации. Исключение - если человек уже переболел «ковидом». Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению.

- Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава, вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее любой вакциной для профилактики COVID-19, - уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала, что после введения в Петербурге жесткого «антиковидного» режима горожане чуть ли не каждый день начали ставить рекорды по вакцинации. На данный момент прогнозы специалистов скорее оптимистичные: такими темпами мы вполне можем нарастить коллективный иммунитет до нужных показателей уже к середине-концу декабря.