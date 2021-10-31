Крылатые львы появились на набережной Черной речки в Петербурге

"Чернореченские львы" - временный арт-объект, но по задумке создателей, они будут находиться на своем месте столько, сколько получится. Фото: Антонина Фатхуллина

Коллекция необычных и любопытных скульптур на улицах Петербурга пополнилась еще одним объектом. В воскресенье, 31 октября, на набережной Черной речки неподалеку от Чернореченского моста появились крылатые львы. Автором проекта стал петербургский скульптор Антонина Фатхуллина. Ранее ее проект победил в открытом конкурсе «Waterfront / Водная Линия».

- Это временный арт-объект, но, скажем так, бессрочный, - рассказала «КП-Петербург» координатор проекта Полина Штанько. – Когда мы согласовывали установку львов со Смольным, точная дата, после которой их нужно будет убрать, не проговаривалась. Поэтому мы ожидаем, что следующие полгода они простоят точно – ну а в идеале вообще до тех пор, пока с ними что-нибудь не случится.

Полюбоваться на «Чернореченских львов» можно на набережной Черной речи – скульптуры установлены напротив дома № 1 по улице Торжковской.