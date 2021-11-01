Берег Финского залива в Петербурге убирают от последствий шторма

Пляж Финского залива очищают от последствия шторма Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенью в Санкт-Петербурге начинают штормы в Финском заливе. Огромное количество бревен, веток и бытового мусора выбрасывает на берег волнами. С последствиями этого приходится справляться сотрудниками СПб ГБУпБ "Курортный берег", которые ежедневно проводят уборку, рассказали 1 ноября 2021 года в администрации Курортного района.

- Тростник, бревна и пластик вынес на берег Финского залива недавно бушевавший шторм. Волны вынесли на берег бревна, ветки и бытовой мусор. Вода отходит, оставляя за собой новый мусор, - рассказали в администрации.

На данный момент уже убрано более 550 кубометров наносного мусора. Для этого были использованы тракторы, "Камазы", а также работники, которые собирали мусор вручную.

Так как берег Финского залива - популярное место для прогулок у жителей города, учреждение делает все возможное, чтобы прогулки по побережью были приятными и комфортными для горожан.