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Общество1 ноября 2021 13:47

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечает день рождения 1 ноября

Главе 47-года исполнилось 56 лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечает 56 день рождения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечает 56 день рождения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 1 ноября 2021 года, свой 56 день рождения отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Александр Юрьевич родился в Свердловской области, но в 1973 году его семья переехала в Ленинградскую области. Именно здесь будущий градоначальник продолжил учебу, а также начал карьеру.

С днем рождения Александра Дрозденко поздравила и администрация Ленинградской области, опубликовав в соцсети небольшой ролик, в котором рассказали о лучших качествах главы области.

- Поздравляем с днем рождения Александра Дрозденко, главного по Ленинградской области! Знаем его именно таким и очень ценим, - отметили в администрации региона.

Редакция "КП в Санкт-Петербурге" присоединяется к поздравлениям и желает главе 47-го региона здоровья, благополучия и реализации всех задуманных планов.

Александр Дрозденко отмечает день рождения 1 ноября
Видео: Администрация ЛО