В метро Петербурга сократили интервалы движения поездов

Петербургский метрополитен сократил 1 ноября интервалы движения поездов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен сократил 1 ноября интервалы движения поездов. Ранее предполагалось, что подземка во время локдауна будет работать в режиме выходного дня из-за прогнозируемого снижения пассажиропотока в два раза. Однако ожидания городских властей не сбылись - петербуржцы продолжают активно пользоваться общественным транспортом.

- Действительно, пассажиропоток во время локдауна снизился не так сильно, как ожидалось. Люди продолжают спускаться в метро. Мы постоянно в режиме реального времени наблюдаем за ситуацией и выводим новые поезда на линии, чтобы избежать столпотворения, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе метрополитена.

Собеседник добавил, что сейчас временно не работают вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2». Это соответствует расписанию выходного дня.

Сокращать режим работы подземки, как это было во времена первого карантина весной 2020 года, приостанавливать работу льготных карточек или вводить другие ограничения метрополитен не планирует.