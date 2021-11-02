Житель Шушар напал на мать с ножом из-за осеннего обострения шизофрении

Сын изрезал мать из-за осеннего обострения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Психически больной мужчина напал на мать из-за осеннего обострения проблем с психикой. Ночью 1 ноября сын набросился на 57-летнюю женщину с ножом и успел нанести ей несколько серьезных ран, прежде чем соседи успели вызвать скорую и полицию.

- 1 ноября в 01:08 в полицию поступило сообщение о том, что в доме 286 по Московскому шоссе в поселке Шушары ножевое ранение. В результате выезда в своей квартире с ножевым ранением лица, шеи, брюшной полости обнаружена женщина 1964 года рождения, которая в тяжелом состоянии госпитализирована в городскую больницу № 26, - сообщает источник «КП-Петербург».

На месте, по подозрению в совершении преступления, был задержан 28-летний сын потерпевшей, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения и имеет вторую группу инвалидности.

Мужчину отвезли в специализированную больницу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.