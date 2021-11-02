Еще 3 тысячи жителей Петербурга заразились коронавирусом за сутки

В Петербурге более 3 тысяч человек заболели коронавирусом на 2 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежую статистику о ситуации в Санкт-Петербурге на 2 ноября 2021 года. За минувшие сутки в городе снова заболели более 3 тысяч человек, однако, по сравнению с днем ранее, снижение оказалось на 5,7 процентов.

- За сутки в Петербурге выявили еще 3066 случаев заражения коронавирусом. При этом, число выздоровевших оказалось больше, количества заболевших - победили инфекцию 3134 пациента. Также скончались 83 человека, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 714 870 человек, из них выздоровели 647 001 пациентов и скончались 24 048.

Однако в очередную волну в Петербурге тяжелее стали болеть дети. У четверти зараженных несовершеннолетних болезнь проходит вместе с пневмонией. Четыре ребенка на данный момент находятся в реанимациях.