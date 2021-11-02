Смольный рассказал, как неофициально переболевшим коронавирусом будут выдавать QR-коды

В Петербурге началась работа по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начнут выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально, то есть не обращался в медицинские учреждения для фиксации заболевания. Как сообщили в Смольном, с 1 ноября 2021 года власти города начнут прорабатывать этот вопрос. Об этом пишет "Мойка78".

- Те, кто неофициально переболел коронавирусом следует обратиться в поликлинику по месту жительства, предъявить результаты ПЦР-теста, который подтверждает выявленную инфекцию, а также тест на наличие антител. Эти документы будут рассматриваться врачебной комиссией, - сообщает издание.

В случае, если комиссия решит, что собранной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то изменения будут внесены в федеральный регистр, а QR-код появится на портале Госуслуг.

Также с 1 ноября в Петербурге начали выдавать QR-коды тем, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг.