Движение по красной ветке метро остановлено из-за падения человека на рельсы

Поезда встали в метро на красной ветке. Фото: СОЦСЕТИ

Движение по красной ветке метро Петербурга было приостановлено днем 2 ноября. Пассажиры в соцсетях сообщают о задержках поездов на станциях. По предварительным данным, причиной сбоя стало падение человека на рельсы.

- Движение с «Девяткино» до «Проспекта ветеранов» остановлено. Уже стоим 10 минут, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане.

Другие сообщают о том, что инцидент с падением мужчины на рельсы произошел на станции «Площадь Мужества»: «когда я вышла из вагона, то две группы спасателей по пять человек и с носилками спускались по эскалатору, а наверху стояли четыре машины».

Состояние пострадавшего неизвестно, пресс-служба метрополитена об инциденте на данный момент информации не предоставляла.