Четырех безмасочников оштрафовали в метро Петербурга

Проверяющие нашли в метро Петербурга четырех безмасочников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжаются проверки в транспорте на наличие масок у пассажиров. Во вторник, 2 ноября 2021 года, рейд прошел на станции метро "Площадь Александра Невского". Контроль проводился и в вестибюле, и на платформе, и в самих вагонах метро.

- Основное внимание было уделено разъяснительной работе, поскольку цель - не оштрафовать, а предупредить нарушения. Но в отношении горожан, отказавшихся от использования СИЗ, были составлены акты по факту нарушений: два акта на платформе и два в вагонах, - рассказали в комитете по транспорту.

Первый штраф за подобное нарушение - четыре тысячи рублей, за повторное нарушение уже пять тысяч рублей.

За октябрь 2021 года проведено порядка восьми тысяч проверок, направленных на контроль соблюдения гражданами "масочного режима" в наземном общественном транспорте и подземке.