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Общество2 ноября 2021 18:58

В Петербурге снимут документалку о фанатах фильма про Гарри Поттера

В работе примут участие поклонники саги про волшебников из России, Англии, США
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Созданием фильма занимаются студенты Института Кино и Телевидения.

Созданием фильма занимаются студенты Института Кино и Телевидения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Документальный фильм о фанатах знаменитой саги «Гарри Поттер» снимут в Петербурге. Созданием фильма занимаются студенты Института Кино и Телевидения. Работа будет состоять из нескольких интервью с поклонниками творчества вселенной о волшебниках из Хогвартса со всего мира: Англии, США и России.

- Основными участниками фильма выступают люди, которые являются фанатами Гарри Поттера уже много лет, а в интервью с ними, мы постараемся раскрыть секрет многолетней популярности франшизы среди самых разных поколений, и попытаемся найти ответ на вопрос: почему эта история стала благоприятной почвой для фанатской деятельности такого масштаба, - рассказали создатели фильма на сайте Planeta.ru.

Сейчас авторы документалки ищут деньги, чтобы приступить к съемкам. Для реализации идеи студентам необходимо 70 тысяч рублей.