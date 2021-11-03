СМИ: Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко освобожден от должности

Сергей Литвиненко был назначен на должность прокурора Санкт-Петербурга 10 лет назад. Фото: assembly.spb.ru

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко освобожден от должности. Об этом сообщают городские СМИ, которые ссылаются на Указ президента России Владимира Путина. При этом самого документа на портале публикации правовой информации пока нет.

- Освободить от должности Литвиненко Сергея Ивановича, прокурора Санкт-Петербурга, - приводит текст документа газета «Петербургский дневник».

Тем не менее, на данный момент Сергей Литвиненко по-прежнему значится на сайте городской прокуратуры в качестве ее руководителя.

Напомним, что свой пост он занимает 2011 года. А если сведения об увольнении верны, то дата вступления в должность и ухода с нее окажется одинаковой - 2 ноября, но с разницей ровно в 10 лет.

Отметим, что в конце октября Указом президента был освобожден от должности и прокурор Ленинградской области Борис Марков.