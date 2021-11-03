150 беременных женщин привились от коронавируса в Петербурге

За все время в Петербурге привили только 150 беременных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего 150 беременных петербурженок привились от коронавируса. Такие цифры привел глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, выступая перед журналистами на онлайн-конференции.

- Есть ощущение, что сейчас женщины просто не знают об этой возможности, - приводят слова главы Комздрава «Невские новости».

Напомним, что вакцинация будущих мамочек началась в Петербурге с сентября. Для этого используют лишь один препарат, одобренный Минздравом России - «Спутник V». Также есть определенные ограничения: прививку можно делать на сроке от 22 недель беременности и выше.

- Кроме того, у пациентки должны быть заболевания, способные вызвать риск осложненного течения COVID-19 – патологии сердечно-сосудистой системы, диабет, хронические заболевания легких и так далее, - рассказали «КП-Петербург» медики.

Прививаться беременным женщинам рекомендовано не в торговых центрах, а в больницах и поликлиниках, де есть более широкая возможность оказания медицинской помощи.