Студент ЛЭТИ выстрелил в лицо женщине в Кронштадте

Студент стрелял из аэрозольного пистолета в прохожих. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кронштадта задержала 21-летнего студента-четверокурсника, который выстрелил в лицо женщине из аэрозольного пистолета, а вторую залил из перцового баллончика. Инциденты произошли поздним вечером 1 ноября на проспекте Ленина.

- Установлено, что около 23:00, мужчина 2000 года рождения, учащийся 4 курса СПбГЭТУ ЛЭТИ, находясь у дома 5 по проспекту Ленина из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет в сторону одной потерпевшей и распылил перцовый баллончик в лицо второй женщине, - сообщает источник «КП-Петербург».

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. У студента был изъят аэрозольный пистолет «Добрыня» и баллончик с перцовым газом, а с места ЧП - три стреляные гильзы. Парня опросили в полиции, позднее на него возбудили дело о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.