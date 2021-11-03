Почти три миллиона рублей заплатит музей Рерихов за перелет монгольского оркестра из Бурятии в Петербург и обратно

Перелет монгольского оркестра из Бурятии в Петербург и обратно обойдется музею Рерихов почти в три миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В кругленькую сумму обойдется участие монгольского оркестра «Морин хуур» в концерте, который должен состояться в Санкт-Петербурге. Только за перелет артистов и их музыкальных инструментов в город на Неве и обратно, устроители готовы заплатить почти три миллиона рублей.

- Оказание транспортных услуг по обеспечению перелета участников мероприятия «Концерт оркестра "Морин хуур" (Улан-Батор, Монголия)» и доставке музыкальных инструментов по маршруту город Кяхта (Республика Бурятия, Россия) - город Улан-Удэ - Санкт-Петербург и обратно, - говорится в тексте заявки на сайте госзакупок.

Согласно документам, победитель торгов должен будет обеспечить трансфер музыкантов от места пересечения границы с Монголией в городе Кяхта до столицы Бурятии Улан-Удэ, откуда оркестр вылетит самолетом в Петербург. А потом тем же путем вернется обратно.

За все организатор концерта - петербургский Музей-институт Семьи Рерихов готов был заплатить 2 999 800 рублей. Но в ходе торгов эта сума была снижена и контракт достался победителю аукциона, предложившего цен в 2 880 000 рублей.

Сам концерт должен пройти в Петербурге в период с 14 по 22 декабря 2021 года в зависимости от эпидемической ситуации.