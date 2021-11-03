Находящийся в розыске шиномонтажник задержан за угон клиентского «Мерседеса» в Мурино

Шиномонтажника-угонщика поймали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 20-летнего работника шиномонтажа, который угнал оставленный на СТО клиентский «Мерседес». Заявление о пропаже машины подал ее хозяин. Позднее он сам обнаружил иномарку на КАДе.

- 2 ноября в полицию поступило заявление от гражданина 1993 года рождения о том, что неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля с территории шиномонтажной станции в Мурино. Чуть позже заявитель сообщил полицейским, что обнаружил пропажу на 27 километре внутреннего кольца КАДа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавший на место наряд обнаружил самого угонщика за рулем «Мерседеса». Парня задержали и отвезли в отделение. Уже там выяснилось, что шиномонтажник ранее был в федеральный розыск полицией Новгородской области за кражу.

Теперь мужчине придется отвечать и за то преступление и за поездку на чужом автомобиле.