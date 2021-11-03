Комитет по образованию рассказал, продлят ли осенние каникулы в школах Петербурга

Школьные каникулы в Петербурге не планируют продлевать после 7 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге локдаун, есть вероятность, что нерабочие дни будут продлены. В связи с этим "Комсомольская правда в Петербурге" решила узнать, продлят ли осенние каникулы в школах, или же дети отправятся учиться уже 8 ноября.

- На данный момент вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение не обсуждается. В случае принятия таких решений информация будет размещена в официальных источниках, в том числе на сайте ведомства, - ответили в комитете по образованию Северной столицы.

Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил.

Разумеется, некоторые классы останутся на дистанционном обучении, в случае, если в коллективе будет много больных коронавирусом, гриппом или ОРВИ детей.