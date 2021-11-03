В КГИОП прокомментировали попытку одеть варежки на коней Аничкова моста

В КГИОП не сочли варежки на конях Аничкова моста вандализмом Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 3 ноября 2021 года полиция задержала в Санкт-Петербурге троих человек, которые пытались одеть варежки на коней Клодта на Аничковом мосту. Перед этим они успели утеплить коней на Манеже. В КГИОП отметили, что не считают данное действие вандализмом, если, конечно, скульптурам не был нанесен ущерб. Об этом в пресс-службе заявили в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- В данном случае, есть ли состав преступления или нет, разбираются правоохранительные органы. С точки зрения охраны памятников ущерб не нанесен, - отметили в КГИОП. - Но стоит обратить внимания, что лучше никаких действий с памятниками не производить, потому что зачастую люди не понимаю насколько их даже благие намерения могут нанести ущерб объекту.

В комитете отметили, что часто люди под влиянием мифов стараются потереть или потрогать тот или иной памятник, скульптуру, думая, что это принесет им удачу. Однако именно от этих многочисленных прикосновений памятники сильно страдают.

- Лучше к ним общаться бережно и не прикасаться, - добавили в ведомстве.