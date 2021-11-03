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Общество3 ноября 2021 18:03

Более 3,5 млн жителей Петербурга прошли перепись населения

Всего перепись населения продлится до 14 ноября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге переписано более 3,5 миллионов человек

В Петербурге переписано более 3,5 миллионов человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге перепись населения прошли уже более 3,5 миллионов человек. Это пока что 65,4 процентов от плана Петростата. Однако впереди еще 10 дней, так как перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года. Об этом с Смольном сообщили 3 ноября.

- Для проведения переписи используются три способа сбора сведений: поквартирный обход переписчиков, прием граждан на переписных участках, самостоятельная перепись «онлайн» на портале Госуслуги, - напомнили в городской администрации.

В городе Петростатц были переданы 669 охраняемых и оборудованных помещений для размещения переписных участков. Также работают порядка 12 тысяч переписчиков, которые ходят по домам. У всех есть специальные опознавательные знаки.

- Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города, - отметил губернатор Александр Беглов.