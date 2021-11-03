Комздрав Петербурга обязал поликлиники выдать QR-коды тем, кто переболел ковидом неофициально

Комздрав поручил начать выдачу QR-кодов тем петербуржцам, кто переболел коронавирусом неофициально. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга обратился в районные администрации с требованием донести до поликлиник о начале выдачи QR-кодов тем, кто переболел коронавирусом неофициально, то есть не обращаясь за помощью в больницу. Об этом сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте». Право на получение QR-кода, естественно, необходимо подтвердить документами.

- При обращении в поликлинику по месту жительства необходимо иметь при себе медицинскую документацию и результаты теста ПЦР или теста на антитела для внесения информации на специальный информационный ресурс для учета переболевших, - уточняет чиновник.

К слову, проверкой предоставленных документов займется не терапевт, а целая врачебная комиссия. В частности, для этого запросят доказательства от лабораторий, проводившей тест.