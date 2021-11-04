Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу квартиры в Петербурге

Труп новорожденного младенца нашли в шкафу в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в одной из квартир в шкафу нашли труп новорожденного младенца. Туда его спрятала женщина, испугавшись после того, как у нее произошел выкидыш. Об этом "КП-Петербург" 4 ноября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- Днем 3 ноября в больницу была госпитализирована 40-летняя женщина из квартиры в доме по Ключевой улице в поселке Песочный. Женщина была беременна, но у нее случился самопроизвольный выкидыш. Пациента находится в тяжелом состоянии, - сообщил источник.

Сама женщина объяснила, что живет в квартире с 21-летним сыном, который болеет онкологией. В ночь с 1 на 2 ноября, когда она находилась дома, у нее произошел выкидыш. Она испугалась, завернула труп новорожденной дочери в ткань, после в полиэтиленовый пакет и спрятала его в шкафу.

Полицейские достали труп младенца из шкафа. Следов насильственной смерти на нем не было. Сейчас по факту произошедшего проходит проверка.