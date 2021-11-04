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Происшествия4 ноября 2021 12:52

Владелица мотосалона сбила насмерть женщину и скрылась с места под Петербургом

Женщину уже задержали, ей грозит до 12 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Владелицу мотосалона задержали после смертельного ДТП в Ленобласти

Владелицу мотосалона задержали после смертельного ДТП в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали владелицу мотосалона, подозреваемую в смертельном ДТП. Авария произошла вечером 31 октября 2021 года в поселке Пески Всеволожского района. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В девятом часу вечера неизвестный автомобиль сбил 61-летнюю женщину, которая шла по обочине улицы Рабочей. Водитель на машине сразу же скрылся с места аварии, а женщина скончалась на месте от полученных травм, - рассказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело. Спустя несколько дней, 3 ноября, подозреваемую нашли. Ей оказалась 29-летняя бизнесвумен из Петербурга. Женщину задержали в квартире дома 82 по Большому Сампсониевскому проспекту.

На данный момент подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.