Врачи обрадовались возвращению обычных сезонных инфекций в Петербург

В Петербурге заявили о возвращении сезонных инфекций Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург начали возвращаться обычные сезонные инфекции. И врачи города совершенно не огорчены этому, даже, можно сказать, обрадовались. Все чаще в Северной столице фиксируют уже знакомые энтеровирусы, ОРВИ, грипп, которые в 2020 году были полностью вытеснены коронавирусом. О этом рассказал врач-инфекционист городской поликлиники №122 Марина Дессау газете "Петербургский дневник".

- COVID-19 скоро займет свою нишу в ряду обычных сезонных инфекций. В этом году стало видно, что начали появляться другие вирусы. Как только он займет свое место в общем строю, ему не позволят другие вирусы так хозяйничать, у них же внутривидовая борьба, - пояснила врач.

Также медик отметила, что вирусной инфекции надо четыре года, чтобы либо совсем уйти, либо занять место на ряду со всеми обычными, уже известными сезонными вирусами.