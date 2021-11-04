Два грузовика разбили светофоры в тоннеле дамбы Петербурга на 24 млн рублей

Две фуры разбили светофоры и камеры в тоннеле дамбы Петербурга на 24 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два грузовика снесли в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга светофоры на 24 миллиона рублей. Инцидент произошел вечером 3 ноября 2021 года. Перед въездом в тоннель сработала система определения негабаритных транспортных средств - выше 4,5 метров. Группа реагирования остановила фуры и начала процедуры осмотра. Об этом рассказали в дирекции защитных сооружений.

- У тоннеля были остановлены грузовые автомобили "Мерседес" и "Вольво". Обе фуры оказались выше, чем то допустимо для проезда через тоннель. Поэтому водителей попросили остаться и дождаться сотрудников ДПС, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Однако оба водителя решили проигнорировать требование, поехали через тоннель. "Мерседес" двинул по средней полосе и своей кабиной полностью разбил реверсивные светофоры. Из-за нанесённых повреждений и опасности обрушения повисших конструкций движение в тоннеле было экстренно закрыто на полтора часа. А обе фуры просто уехали.

В результате проишествия было повреждено имущество КЗС на общую сумму около 24 млн рублей. Нарушителей нашли в Кронштадте. Теперь с ними разбираются сотрудники дорожной полиции.