Мужчина погиб на пожаре во Фрунзенском районе Петербурга

Тело мужчины нашли в горевшей квартире на Малой Карпатской улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельный пожар произошел в ночь на пятницу, 5 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга. Звонок о возгорании на Малой Карпатской улице поступил в дежурную часть МЧС в 3:46. На место выехали несколько нарядов спасателей.

- По адресу: Фрунзенский район, улица Малая Карпатская, дом 13 литер А, горела обстановка в двухкомнатной отдельной квартире. Общая площадь возгорания составила 28 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Справиться с открытым пламенем пожарным удалось лишь в 5:19. По данным МЧС, на месте погиб один человек. Был это жилец дома, или же кто-то другой, не уточняется.

На месте ЧП продолжают работать дознаватели. Всего к ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.