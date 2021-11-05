Инспекторы ДПС спасли дачника из Ленобласти, который едва не отпилил себе руку болгаркой

Полицейские спасли жизнь раненому мужчине, успев доставить его в больницу. Фото: ОП УГИБДД по СПб и ЛО

Инспекторы ГИБДД спасли жизнь дачника из Ленинградской области, который едва не истек кровью после того, как полоснул себе по руке болгаркой, прорезав конечность до кости. Мужчина попытался сам доехать до больницы, но понял, что теряет сознание и обратился за помощью к полицейским.

- Вечером 28 октября на 23 км Мурманского шоссе к экипажу наряда ДПС обратился 45-летний мужчина с просьбой доставить его в больницу. Из-за повреждения левой кисти у потерпевшего было обширное кровотечение. Время ожидания бригады скорой помощи могло быть большим, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Поняв, что медлить нельзя, полицейские усадили раненного в патрульную машину и помчались во Всеволожск. Они успели довезти мужчину до районной больницы, где врачи смогли остановить кровь.

Пострадавший остался жив, сейчас он уже идет на поправку.