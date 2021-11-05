Вор влез в домовую церковь Инженерного замка

Охрана поймала взломщика, влезщего в Инженерный замок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который ранним утром 5 ноября влез в Инженерный замок. Злоумышленник вскрыл звери домовой церкви дворца и уже собирался поживиться чем-то ценным, когда на вызов музейных охранников прибыл наряд.

- Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии на месте происшествия был задержан 27-летний гражданин, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи, - сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанного мужчину отвезли в полицию и сдали на руки стражам порядка. Что именно взломщик забыл в Инженерном замке и увидел ли он призрак императора Павла, он будет объяснять следователям.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам его ответов и полицейской проверки.