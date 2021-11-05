Александринский театр отменил спектакль «Литургия zero»

Спектакль «Литургия zero» в Александринке отменен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александринский театр Петербурга экстренно отменил показ спектакля «Литургия zero», -который стоял в вечерней афише 5 ноября. Причиной, по предварительным данным, стала болезнь актрисы Эры Зиганшиной. 77-летняя Народная артистка России внезапно почувствовала себя плохо.

- Уважаемые зрители! 5 ноября спектакль «Литургия zero» отменен. Билеты подлежат возврату. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба Александринского театра на странице ВКонтакте.

В комментариях пользователи соцсетей сожалеют об отмене и желают здоровья артистке: «Здоровья актрисе! Самые добрые пожелания»: «Жаль! Надеемся, что с актрисой всё хорошо. Скорейшего выздоровления».

Отметим, что спектакль режиссера Валерия Фокина «Литургия zero» поставлен по роману Достоевского «Игрок». В нем заняты такие известные артисты, как Антон Шагин и Сергей Паршин. А Эра Зиганшина, играющая бабушку, становилась лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» по итогам сезона 2012-2013 гг. в номинации «Лучшая женская роль» и лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» того же сезона в номинации «Роль второго плана».