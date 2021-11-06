Талоны на первичную вакцинацию заканчиваются в ряде районов Петербурга

В Петербурге кончаются талоны на первичную вакцинацию от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в отдельных районах заканчиваются талоны на первичную вакцинацию от коронавируса. Об этом можно судить по данным портала «Здоровье петербуржца». Новые талоны постепенно «вкидывают» на сайт, однако в ряде районов, по данным на 6 ноября, все еще остаются проблемы.

В Красносельском районе огромный запас талонов есть только в Горелово и Красном Селе. На весь Кронштадт более 600 ячеек для записи, а в Курортном и вовсе не более 200. В отдельных уголках Невского района в больницах встречается дефицит талонов, в Петроградском их осталось чуть более 500. Что касается Центрального района, то там привить от ковида пока готова лишь только Горполиклиника №39.

Ясно, что в Северной столице есть множество мобильных прививочных пунктов, а также в ТЦ. Темпы вакцинации в городе выросли до 25 тысяч инъекций в сутки. «КП-Петербург» обратилась в комитет по здравоохранению с просьбой прокомментировать ситуацию с талонами на прививку.