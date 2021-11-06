Украинец-мошенник продал пенсионеру из Петербурга постельное белье за 87 тысяч рублей

В Петербурге украинец продал пенсионеру постельное белье на 87 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

21-летний молодой человек продал пенсионеру из Петербурга постельное белье за 87 тысяч рублей. Настоящая цена комплектов была более чем в 10 раз ниже. Мошенник обходил дома на Ленинском проспекте. 2 ноября на его удочку клюнул 65-летний местный житель. И вот, ранним утром 5 ноября хитрого злоумышленника задержали у дома №22 на Славянской улице.

- Молодой человек находится в состоянии подозреваемого. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, молодой человек является гражданином Украины. При этом он не состоит в Северной столице на миграционном учете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.