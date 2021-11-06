В Петербурге воришка обчистил отделение почты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный воришка украл десятки посылок из отделения почты в Петербурге. Материальный ущерб сейчас подсчитывают. Посылки стащили из почты на Дальневосточном проспекте. Вор проник внутрь легко – разбил окно с торца здания и влез в одно из помещений. Пропажу вещей обнаружил оператор связи. Оказалось, что отделение почты не работало с 3 по 5 ноября, примерно в этот период и произошла кража.

- В пятницу, 5 ноября на место прибыла следственно-оперативная группа. Видеонаблюдения в помещении и на здании нет. С места изъяли упаковки посылок. Производилась фотосъемка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбудят уголовное дело. Воришку разыскивают. Тем временем десятки людей остались без долгожданных посылок. Что внутри каждой коробки – пока неизвестно.