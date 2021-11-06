Житель Ленобласти сломал челюсть возлюбленной на последнем месяце беременности

В Ленобласти бойфренд сломал челюсть возлюбленной на девятом месяце беременности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кингисеппском районе Ленобласти 20-летний молодой человек сломал челюсть своей возлюбленной, находящейся на девятом месяце беременности. Еще пара недель и 18-летняя девушка готовилась рожать. Однако дома, в деревне Большая Пустомержа, у будущих отца и матери произошла словесная перепалка. В ходе конфликта молодой человек поколотил возлюбленную.

- Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали закрытый перелом нижней челюсти слева, ушиб левого предплечья, ушибы мягких тканей лица, а также гематому у правого глаза. Состояние девушки оценили как удовлетворительное. Из-за беременности ее поместили в гинекологическое отделение Кингисеппской межрайонной больницы, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оказалось, что ранее бойфренда девушки уже судили.